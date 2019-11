Tischtennis : DJK fiebert dem Gipfeltreffen entgegen

Kaarst 3. Damen-Bundesliga Nord: Holzbüttgen muss zum Abschluss der Tischtennis-Hinserie gleich zweimal auswärts ran.

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams gab es am 13. April. Da sorgten 208 Zuschauer für einen neuen Besucher-Rekord in der dritten Damen-Bundesliga. Die Partie musste sogar kurzfristig von Holzbüttgen nach Neuss in die Stadionhalle an der Jahnstraße verlegt werden, da die Stadt Kaarst nicht mehr als 200 Zuschauer für die heimische Sporthalle am Bruchweg zuließ. Damals verlor die DJK deutlich mit 2:6, da ahnte noch keiner, dass sich diese beiden Teams gut sieben Monate später zum absoluten Spitzenspiel der Liga wiedersehen werden. Wie groß die Motivation bei den Kaarsterinnen ist, zeigt sich darin, dass die Mannschaft erst am späten Sonntagabend vom kräftezehrenden Spiel aus Großburgwedel zurückgekehrt ist, am Montagabend in Valerija Stepanosvska, Martyna Dziadkowiec und Jana Vollmert drei Akteurinnen aus Team schon wieder an den Tischen standen, um sich auf die noch ausstehenden Partien am Wochenende vorzubereiten. Die Ukrainerin Valerija Stepanovska verbringt die ganze Woche bis zum Doppelspieltag in Kaarst. Mit dabei an ihrer Seite ist auch ihr Vater, der selbst Tischtennisspieler ist und seine Tochter schon in Großburgwedel unterstützt hat und jetzt auch in Hannover und Poppenbüttel an der Bande mitfiebern wird, bevor es für beide am Montag zurück nach Kiew in die Weihnachtspause geht. Stepanovska gehört derzeit mit einer 12:2-Bilanz zu den stärksten Spielerinnen der dritten Liga. „Ich habe mich inzwischen auf viele Gegnerinnen taktisch gut eingestellt“, sagt sie selbst. Am Samstag wird sie eine gute Taktik brauchen. Dann trifft sie auf die Japanerin Shiho Ono, die bisher erst ein Spiel verloren hat und gegen die sie in der Vorsaison zweimal das Nachsehen hatte.