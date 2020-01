Floorball : DJK Holzbüttgen steht im Final-Four

10:5-Sieg über Kaufering beschert Floorballern den Einzug in die Pokal-Endrunde.

Zwei Busse waren bereits kurz nach der Qualifikation ausgebucht. „Vielleicht brauchen wir noch einen,“ sagt Philip Jesse, „denn wir wollen natürlich so viele grün-weiße Fans wie möglich mitnehmen.“ Die Reise geht nach Berlin, denn in der dortigen Max-Schmeling-Halle wird am 21.und 22. März das Final-Four-Turnier im Deutschen Skaterhockey-Pokal ausgetragen. Und mit ihrem 10:5-Sieg im Viertelfinale über die Red Hocks Kaufering hat sich die DJK Holzbüttgen für die Pokal-Endrunde qualifiziert.