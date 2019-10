Tischtennis : Holzbüttgen bleibt an Spitze der Dritten Tischtennis-Liga

Punktete auch in Niestetal: Martyna Dziadkowiec. Foto: Rust

Holzbüttgen Noch in der Woche vor dem Spiel gab es den großen Schock für das Damen-Team der DJK Holzbüttgen in der 3. Tischtennis-Bundesliga. Jana Vollmert musste am Blinddarm operiert werden und darf vier bis sechs Wochen keinen Sport betreiben.

Am Sonntag war sie aber bereits schon wieder soweit fit, dass sie mit ihrer Mannschaft nach Hessen reisen konnte. Dort erlebte sie einen souveränen 6:1-Auswärtssieg ihres Teams beim Sportclub Niestetal.

„Mir geht es schon besser. Das haben die Mädels super gemacht“, freute sich Vollmert. Das DJK-Quartett profitierte davon, dass die Niestetalerinnen auf ihre ausländischen Spitzenkräfte Emina Hadziahmetovic und Tetyana Maksimento verzichten mussten. „Wir sind dann direkt top in die Doppel gestartet. Danach glaubten die Niestetaler schon nicht mehr an ihre Siegchance“, meinte DJK-Kapitänin Lisa Scherring. Sie gewann das Eingangsdoppel an der Seite von Chiara Pigerl gegen Ciepluch/Rau in vier Sätzen. Keine Probleme hatte das DJK-Spitzendoppel Valerija Stepanovska/Martyna Dziadkowiec beim 3:0-Erfolg gegen Moor/Morbitzer.