Floorball-Bundesliga DJK Holzbüttgen auswärts mit Sieg und Niederlage

„Wie erwartet haben wir uns auswärts in Schriesheim schwergetan, ein technisch sauberes Spiel aufzuziehen. Wir konnten uns am Anfang auch durch individuelle Fehler nicht absetzen und hielten das Spiel dadurch lange spannend“, sagte DJK-Spieler Martin Krametter mit Blick auf die 5:3-Führung seines Teams nach dem ersten Drittel (Tore; Nils Hofferbert 2, Noah de Zwaan, Leo Häfner, Jannik Heinen). Im zweiten Spielabschnitt konnte die Gäste ihren Matchplan dann aber nahezu perfekt umsetzen und setzten sich durch Treffer von Max Groß, Niilo Klytseroff und Martin Krametter vorentscheidend auf 8:3 ab. Auch dank einer guten Defensive ließ Holzbüttgen im finalen Drittel nichts mehr anbrennen, legte sogar noch zwei Tore durch Krametter nach und fuhr letztlich einen ebenso deutlichen wie überzeugenden Sieg ein. „Anfangs war das Spiel eher hektisch und man hatte nicht den Eindruck von einem geordneten Spiel. Aber zum Ende hin haben wir uns doch gut gefangen“, so Noah de Zwaan. Holzbüttgens Trainer Joel Heine war im Nachhinein sehr zufrieden damit, wie sich seine Mannschaft im Verlauf des Spiels in Schriesheim steigern konnte.