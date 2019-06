Tischtennis : Tischtennis: DJK Holzbüttgen Fünfter bei der Senioren-DM

Holzbüttgen Mit einem fünften Platz sind die Tischtennis-Spielerinnen der DJK Holzbüttgen von den Deutschen Mannschafts-Meisterschaften der Senioren aus dem hessischen Viernheim zurückgekehrt. In der Besetzung Gerda Kux-Sieberath, Almut Pigerl und Cordula Röhr schrammten die Kaarsterinnen in der Altersklasse „AK 60“ nur knapp am Halbfinale vorbei.

„Gleich im ersten Spiel hatten wir sehr viel Pech, denn zuerst Gerda, dann ich und schließlich auch wir beide gemeinsam im Doppel haben im fünften Satz mit nur zwei bis drei Punkten Unterschied verloren, das war bitter“, sagte Almut Pigerl, die aber insgesamt mit dem erreichten fünften Platz sehr zufrieden war. In der Gruppe spielte das DJK-Team gegen Queidersbach, Mertingen und Berlin-Neukölln.

Nach der 0:3-Niederlage gegen Queidersbach gelang ein glatter 3:0-Erfolg gegen Mertingen. „Um noch Zweiter in der Gruppe zu werden, hätten wir 3:0 gegen Berlin-Neukölln gewinnen müssen. Hat aber leider nicht geklappt. Nach 2:0 gab es am Ende doch "nur" ein 3:2 für uns, aber das reichte aufgrund der schlechteren Sätze nur für den dritten Platz in der Gruppe“, berichtete Pigerl.