Fußball : Bezirksliga: Gnadental schickt Delhoven in die Relegation

Rhein-Kreis Am letzten Spieltag der Fußball-Bezirksliga unterliegt die DJK Gnadental in Benrath deutlch mit 1:5 - dadurch rutscht der FC Delhoven nach seiner eigenen Niederlage beim SV Uedesheim noch auf den Relegationsplatz.

Der TSV Bayer Dormagen beendet seine Negativserie und auch der TuS Grevenbroich verabschiedet sich mit einer guten Leistung aus der Bezirksliga. In der anderen Gruppe krönt Teutonia Kleinenbroich eine tolle Saison mit Platz sieben in der Abschlusstabelle.

VfL Benrath - DJK Neuss-Gnadental 5:1 (1:0). „Ich entschuldige mich bei Delhoven für die Leistung der Mannschaft“, sagte Gnadentals Vorsitzender Johannes Schneider. „Benrath war keine Offenbarung, aber von uns war es gar nichts. Die Einstellung hat nicht gepasst und wir haben uns dumm angestellt“, lautete sein Fazit. Kurz vor dem Pausenpfiff hatte die DJK durch einen Handelfmeter die Chance auf den Ausgleich, vergab diese aber. Den Ehrentreffer erzielte Niklas Fischel in der 88. Minute. „Gut, dass jetzt erstmal Pause ist“, so Schneider.

TSV Bayer Dormagen - TV Kalkum-Wittlaer 5:1 (4:0). Die Dormagener beendeten die Horror-Rückrunde versöhnlich mit dem ersten Sieg seit zehn Spieltagen. Bek Osaj stellte die Zeichen früh auf Sieg (2. und 10. Minute), Dominik Dobras (28.) und Oliver Brehmer (41. und 48.) sorgten für klare Verhältnisse. In der Schlussminute kassierte der TSV per Strafstoß den einzigen Gegentreffer.

TuS Grevenbroich - TSV Eller 5:7 (2:5). Die Grevenbroicher verabschiedeten sich mit einem Tor-Festival aus der Bezirksliga. „Auch wenn das Ergebnis es vermuten lässt, das war kein Sommer-Kick“, sagte Trainer Peter Vogel. Der TSV begann stark: Nach einer halben Stunde lag der TuS mit 0:5 hinten, konnte vor der Pause aber noch auf 2:5 verkürzen. „Wir haben schlecht begonnen und uns dann reingekämpft und hatten sogar die Chance zum Ausgleich in der 89. Minute“, so Vogel. „Das war zum Abschluss echt okay.“ Die Tore erzielten Daniel Dominguez (34.), Lars Fassbender (42.), Tim Allroggen (51. und 86.) und Dzenan Sinanovic (75.).

Teutonia Kleinenbroich - SV Mönchengladbach 5:2 (2:2). In Gruppe drei der Bezirksliga beendeten die Teutonen ihre starke Saison mit einem Sieg und kletterten nochmal drei Plätze in der Tabelle nach oben, vorbei am SV. „Das war das perfekte Ergebnis und Platz sieben ist mehr, als wir uns vor der Saison erhofft hatten“, sagte Trainer Norbert Müller. „Das 2:2 zur Pause war gerecht, aber wir konnten uns auf einen überragenden Dominik Klouth verlassen, der bei langen Bällen allen davon gelaufen ist.“ Vier Treffer erzielte er gestern, 26 in der gesamten Saison, Spitzenwert der Liga.