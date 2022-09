Fußball-Bezirksliga : DJK Gnadental will ungeschlagen bleiben

Rhein-Kreis Der neue Bezirksliga-Tabellenführer DJK Gnadental musste in der laufenden Saison noch keine Niederlage hinnehmen, gegen die SG Rommerskirchen/Gilbach soll die Erfolgsserie weitergehen.

Während in der Fußball-Bezirksliga Gruppe 1 in der der DJK Gnadental und im VfL Jüchen/Garzweiler gleich zwei Mannschaften aus dem Rhein-Kreis ganz oben stehen, steckt der SC Teutonia Kleinenbroich im Tabellenkeller der Gruppe 3.

Bezirksliga Gruppe 1, TSV Bayer Dormagen (11.) - SW Düsseldorf (13.). Der TSV ist nun bereits seit drei Spieltagen sieglos. „Wir müssen uns mehr auf unser Spiel konzentrieren und dürfen uns nicht zu sehr an den Gegner anpassen“, meint Bayer-Trainer Frank Lambertz. Er erwartet von seinem Team ein strukturierteres Spiel als in den vorherigen Wochen, um Boden auf die Tabellenspitze gutzumachen.

Der kommende Gegner am Freitagabend (20 Uhr) ist der Landesliga-Absteiger Schwarz-Weiß Düsseldorf und zugleich der Ex-Verein von TSV-Stürmer Niclas Kuypers. „Es ist zwar ein besonderes Spiel für Niclas, aber sein Fokus liegt auf unserer Mannschaft, damit er weiterhin so gut funktioniert“, erzählt Lambertz. Niclas Kuypers traf für seinen neuen Verein bereits viermal.

VfL Jüchen/Garzweiler (2.) - TSV Eller (6.). Nach der überraschenden 2:6-Niederlage im Topspiel gegen Gnadental will der VfL zurück in die Spur finden. „Wir müssen wieder in den Rhytmus finden und eine klare Reaktion zeigen“, sagt VfL-Trainer Marcel Winkens. Im TSV Eller kommt kein leichter Gegner nach Jüchen, weiß Winkens. „Wir sind bisher zu wenig gelaufen und sahen in der Rückwärtsbewegung nicht gut aus, das dürfen wir uns gegen Eller nicht erlauben“, stellt Marcel Winkens klar. Er kann auf einen breiten Kader zurückgreifen, auch im Tor findet ein Konkurrenzkampf statt. „Felix Thienel steht uns wieder zur Verfügung. Lirim Iberdemaj und er können sich gegenseitig zu guten Leistungen pushen“, erklärt der Coach.