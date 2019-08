Fußball : DJK Gnadental trifft auf „Lieblingsgegner“

Neuss Gegen den VfB Hilden II gab es in der vergangenen Saison zwei Siege.

(hynr) In einem wegen des Neusser Bürger Schützenfests am Wochenende vorgezogenen Spiel der Fußball-Bezirksliga, Gruppe eins, wartet auf die DJK Gnadental mit Trainer Stefan Pennarz am Donnerstag (Anstoß 19.30 Uhr) der „Lieblingsgegner“ VfB Hilden II.

Zugegeben, ein leichter Gegner ist der Aufstiegsfavorit aus Hilden, der in dieser Saison noch ungeschlagen ist, nicht, doch die Ergebnisse aus der vergangenen Spielzeit gegen den Vorjahresdritten machen Mut. Mit 5:2 und 1:0 konnten die Neusser beide Spiele gewinnen. „Das ist natürlich eine große Bürde“, scherzt Pennarz, der mit seiner Mannschaft vor dem Spieltag mit vier Punkten auf Platz elf liegt. Gegen die Reserve des VfB will die DJK „wieder an die Leistung der ersten beiden Spiele anknüpfen“, so Pennarz.