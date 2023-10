Fußball-Bezirksliga DJK Gnadental in Dormagen unter Zugzwang

Gnadental hat ein Auswärtsproblem. Daheim konnte die DJK alle sechs Partien gewinnen, in Auswärtsspielen fuhr die DJK hingegen nur einen Dreier ein. „Es ist wichtig, sich zu Hause eine Festung aufzubauen, dennoch müssen wir auch auswärts mehr Punkte holen. Wir wollen immer die dominante Mannschaft sein, das funktioniert aber nur, wenn wir mit voller Überzeugung auflaufen“, erklärt Michalsky. Die Dormagener wollen ihren Lauf von zwei Siegen in Serie ausbauen. Am vergangenen Spieltag bleib das Team von Marko Niestroj gegen die SVG Weißenberg (2:0) erstmals in dieser Saison ohne Gegentreffer. In der Offensive sticht ein Spieler beim TSV heraus. Niclas Kuypers kam in der abgelaufenen Spielzeit auf 24 Treffer, in dieser Saison steht er nach elf Spieltagen bereits bei zehn Toren. „Wir haben es in den letzten beiden Spielen geschafft, den Kopf freizubekommen und unsere Qualität auf den Rasen zu bringen“, sagt TSV-Trainer Marko Niestroj.