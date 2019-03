Fußball: Gnadental holt sich spät den Sieg

Markus Rychlik, der Gnadental per Foulelfmeter spät in Führung schoss, zieht ab, doch diesmal kann Lohausens Torhüter Sebastian Geidel parieren. Foto: Woitschuetzke,Andreas (woi)

Rhein-Kreis Bezirksliga-Fußballer des TSV Bayer Dormagen unterliegen in Ratingen mit 1:4.

DJK Gnadental – Lohausener SV 4:1 (1:0). „Lohausen hatte Schwierigkeiten, sich auf das Duell einzulassen und war einfach nicht so präsent wie wir“, sagte der Vorsitzende Johannes Schneider. „Deswegen war der Sieg auch verdient, vielleicht ein bisschen zu hoch.“ Bereits nach drei Minuten ging die DJK durch einen Treffer von Muhammed-Batuhan Dogan in Führung und nahm diese auch mit in die Kabine. „Wir hätten schon vor der Pause auf 3:0 stellen können, verpassen das aber und kriegen dann den Ausgleich“, so Schneider. In der 89. Minute bekommen die Gastgeber dann aber noch einen Strafstoß, der eingewechselte Kevin Mülfarth war im gegnerischen Strafraum vom Keeper der Lohausener von den Beinen geholt worden. Markus Rychlik verwandelte den Strafstoß zur erneuten Führung der DJK, doch das war noch nicht der Schlusspunkt der Partie: Die Gäste warfen nochmal alles nach vorne, verloren dabei aber gleich zweimal den Ball und beide Male vollendete Niklas Fischel Konter (90.+1 und 90.+2).