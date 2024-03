Fußball-Kreispokal DJK Gnadental folgt Jüchen ins Finale

Der Tabellendritte der Bezirksliga ging durch Maurice Girke (26.) in Führung, wenige Minuten später erhöhte Vojno Jesic (30.) auf 2:0. Mit diesem Ergebnis ging es in die Pause. „Es war ein Spiel auf Augenhöhe, umso wichtiger war es, dass wir vor der Halbzeit in Führung gehen konnten“, meinte Michalsky. Im zweiten Durchgang sorgte Jesic (78.) vom Elfmeterpunkt für die Entscheidung. Trotz der Niederlage ging SG-Trainer Frank Lambertz mit einem positiven Fazit aus dem Halbfinale. „In Rommerskirchen haben wir uns im Pokal immer schwergetan, weshalb es schon ein großer Erfolg war. im Halbfinale zu stehen. Wir haben uns gut verkauft, wir konnten das Tempo und die Zweikampfhärte mitgehen. Wenn wir in der Liga so auftreten, wie wir es jetzt gegen Gnadental getan haben, werden wir noch einige Punkte holen“, meinte Lambertz.