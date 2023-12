Fußball-Bezirksliga DJK Gnadental feiert ein Torfestival

DJK Gnadental - TSV Urdenbach 7:0 (4:0). Mit einem Sieg, 39 Punkten und auf Rang vier beendeten die Gnadentaler die Hinrunde. Und zeigten, warum sie die beste Offensive der Liga sind: 7:0 gewann das Team von Sebastian Michalsky gegen den TSV Urdenbach. „Vielleicht war es ein Tor zu hoch, aber wir waren sehr effektiv“, sagte der Coach zufrieden. Nach 17 Minuten stand es durch ein erzwungenes Eigentor (10. Minute) und den Treffern von Malte Hauenstein (13.) und Marvin Meirich (17.) bereits 3:0. „Das hat es uns im weiteren Spielverlauf natürlich einfacher gemacht“, so Michalsky. „Wir können in allen Punkten extrem zufrieden sein – wir hatten viele verschiedene Torschützen, waren flexibel und variabel. Und großes Kompliment an die Abwehr, die bis zum Ende die Konzentration hoch und die Null gehalten hat.“ Die weiteren Tore erzielten Malte Hauenstein (44.), Vojno Jesic (55.), Maurice Girke (81.) und Marco Czempik per Strafstoß (86.).