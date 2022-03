Fußball-Bezirksliga : Verfolgerduell steigt in Gnadental

Rhein-Kreis Nur der Sieger der Partie gegen Jüchen dürfte noch eine realistische Chance auf den Titel in der Fußball-Bezirksliga haben. Novesia braucht Punkte im Abstiegskampf.

DJK Gnadental (3.) – VfL Jüchen-Garzweiler (2.). Für beide Teams gilt: Verlieren verboten, wenn sie Tabellenführer FC Büderich die Meisterschaft noch strittig machen wollen. Beim VfL verlief der Rückrundenstart erwartet souverän, beide Spiele konnten zu null gewonnen werden. Auch am Dienstag war Jüchen erfolgreich, im Halbfinale des Kreispokals gewann die Mannschaft von Marcel Winkens gegen Landesligist Holzheimer SG mit 3:1 und steht somit am Ostersonntag gegen den SC Kapellen im Finale. Die DJK Gnadental musste hingegen die ersten beiden Rückrundenpartien Corona-bedingt absagen, daher konnten auch die Trainingseinheiten der vergangenen Wochen nur mit sehr geringer Beteiligung stattfinden.

Die Gnadentaler hatten also alles andere als eine optimale Vorbereitung auf das Topspiel, während sich Jüchen in den vergangenen Wochen bereits warmschießen konnte. Auch wenn die Vorzeichen für die Gäste besser stehen, erwartet VfL-Coach Marcel Winkens ein enges Spiel: „Es war schwer, sich auf die Partie vorzubereiten und das Gnadental guten Fußball spielen kann, ist auch kein Geheimnis.“ Im Hinspiel ging die DJK durch ein Elfmetertor noch als glücklicher 1:0-Sieger vom Feld, so dass der VfL noch eine Rechnung offen hat. „Wir hätten im Hinspiel vier, fünf Tore schießen müssen und verlieren am Ende durch einen Elfmeter, das ist in einem so wichtigen Spiel natürlich noch ärgerlicher“, erinnert sich Marcel Winkens.