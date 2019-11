Fußball : Gnadental bringt sich selbst um den verdienten Erfolg

Neuss Bezirksligist aus Neuss gibt in den letzten zehn Minuten 2:0-Führung aus der Hand.

(hynr) Selbst einige Stunden nach dem Abpfiff konnte Stefan Pennarz, Trainer des Fußball-Bezirksligisten DJK Gnadental, immer noch nicht begreifen, was geschehen war. Im Auswärtsspiel beim TSV Eller 04 führte seine Mannschaft zehn Minuten vor Schluss mit 2:0 – und verlor die Partie noch mit 2:3. Lange Zeit sahen die Neusser wie die sicheren Sieger aus. Derman Disbudak sorgte in der zwanzigsten Minute für die Pausenführung. In der 70. Minuten erhöhte Muhammed-Batuhan Togan auf 2:0. „Wir haben 70 Minuten gegen eine starke Mannschaft ein richtig gutes Spiel gemacht“, lobte Pennarz den Auftritt seiner Mannschaft bis zum 2:0. Danach nahm das Unglück seinen Lauf. Durch Tore in der 80., 88. und 90. Minute drehten die Gastgeber das Spiel und ließen Pennarz ratlos zurück. „Wir haben in sieben, acht Minuten das Spiel aus der Hand gegeben“, beschrieb Pennarz das für ihn nur schwer begreifliche Geschehen. Durch die Niederlage ziehen die Düsseldorfer an den Neussern in der Tabelle vorbei und die DJK verpasst den Sprung ins sicherer Fahrwasser.