Ringer-Bundesliga Direkt von Null auf Hundert

Denn Zeit, sich in der Eliteklasse zu akklimatisieren, bekommt der Neuling nicht. Am Samstag (Kampfbeginn 19.30 Uhr) kommt der TuS Adelhausen in die Stadionhalle an der Jahnstraße, nur zwei Tage darauf geht es zum Erzrivalen KSV Witten (19.30 Uhr) in die altehrwürdige Fritz-Husemann-Sporthalle an der Ardeystraße und knapp zwei Wochen später steht der Gang zum ASV Urloffen auf dem Programm. Das sind exakt die Mitbewerber, die der beim KSK nach dem beruflich erzeugten Ausscheiden von Enrico Noack neben Ismet Cetin kommissarisch in den geschäftsführenden Vorstand aufgerückte Sportliche Leiter Fatih Cinar als die Konkurrenten im Wettbewerb ums Erstliga-Ticket ausgemacht hat. „Wir setzen alles daran, die zu schlagen“, sagt er und macht es noch eine Spur dringender: „Um in der Liga zu bleiben, müssen wir die schlagen.“ Gegen den Deutschen Meister ASV Mainz 88, die im Vorjahr im DM-Viertelfinale am SC Kleinostheim gescheiterten Red Devils Heilbronn und den ebenfalls erst in den Play-offs der besten Acht vom späteren Finalisten ASV Schorndorf bezwungenen KSV Köllerbach rechnet er sich derweil nicht allzu viel aus.