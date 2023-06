Ruhmeswand des Neusser Sports Die „Wall of Fame“ auf dem Hamtorplatz steht schon

Wer sich in den vergangenen Tagen über den Hamtorplatz auf den Weg zum Drusushof begeben hat, dem sind die Großstelen sicher aufgefallen. „Endlich ist es soweit: Neuss hat eine Wall of Fame“, bestätigt Gösta Müller. Der Geschäftsführer des Stadtsportverbandes (SSV) hatte in den vergangenen gut 18 Monaten in vielen Gesprächen mit Behörden und Unternehmen hartnäckig daran gearbeitet, die Ruhmeswand genau an diesem Standort – und nicht etwa versteckt vor der Stadionhalle an der Jahnstraße – errichten zu können.