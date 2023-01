Basketball TG Stürzelberg hat nicht mehr ganz so große Probleme

Eigentlich hatten die Basketballer der TG Stürzelberg ihr Saisonauftaktspiel gegen den TuS Hilden ja mit 64:73 verloren. Da die von Nadine Homann trainierten Gäste dabei jedoch einen nicht spielberechtigten Akteur eingesetzt hatten, gingen die Punkte im Nachklapp an Stürzelberg. An diese Begebenheit verschwendet TG-Trainer Philipp Schnelle vor dem Rückspiel am Samstag (Anpfiff 18 Uhr) in der Stadtwerke-Hilden-Arena allerdings keinen Gedanken mehr. Er ist vielmehr froh, dass für seine Truppe nach trüben Wochen im Abstiegkampf der 2. Regionalliga endlich wieder Land in Sicht ist. „Durch den Sieg gegen Barmen haben wir jetzt ein bisschen weniger Druck“, sagt der Coach. Fast noch wichtiger ist ihm, dass sich auch die personelle Situation zusehends entspannt: Nach seinem Syndesmosebandriss im Fuß hat Timo Neubert unter der Woche zum ersten Mal voll mit der Mannschaft trainiert, könnte unter Umständen sogar schon in Hilden seinen Saisoneinstand geben. Unbedingt dabeihaben will ihn Schnelle indes erst am nächsten Wochenende (28. Januar) im Duell mit dem direkten Konkurrenten Leichlinger TV. „Dieses Spiel steht absolut im Fokus.“ Doch auch in Hilden könne seine Truppe durchaus etwas holen, findet er, „denn es geht uns viel besser als im Herbst. Wir haben in diesem Jahr immerhin schon fünf Mal trainiert, diese personelle Konstellation hatten wir während der ganzen Vorbereitung im August und September nicht.“