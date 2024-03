Tischtennis-Regionalliga Die TG Neuss trifft in Ochtrup auf mehrere alte Bekannte

Das Team aus dem nordwestlichen Münsterland liegt auf Rang vier, ein Platz hinter den Quirinusstädtern. „Das Hinspiel gegen Ochtrup lief sehr gut. Da haben wir ohne Jochen Lang 8:2 gewonnen. Es wäre natürlich überragend, wenn wir noch einmal zwei Punkte holen könnten. Dann wäre der Klassenerhalt so gut wie perfekt“, sagt TG-Kapitän Tom Heiße. Nach den Ergebnissen der Vorwoche, in der die Neusser spielfrei hatten, ist er aber mit Prognosen vorsichtig: „Ich verstehe die Liga eigentlich gar nicht mehr. Das ist alles sehr eng. Wir stehen zwei Punkte hinter dem Tabellenzweiten, aber auch nur drei Punkte vor dem Tabellenachten.“ Bei Ochtrup spielen in Henning Zeptner und Bernd Ahrens zwei Akteure, die auch schon das TG-Trikot trugen. Dazu Alexander Lübke, der lange Zeit in Holzbüttgen aktiv war, in dieser Saison allerdings nur selten zum Einsatz gekommen ist.