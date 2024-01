Tischtennis-Regionalliga Die TG Neuss hat gegen Hamm eine Rechnung offen

Die Winterpause für die Regionalliga-Tischtennisspieler der TG Neuss ist vorbei. Zuletzt traten sie am 2. Dezember des vergangenen Jahres an heimischen Tischen gegen den Titelfavoriten Borussia Dortmund II an und mussten sich nur knapp mit 4:6 geschlagen geben. Zum Start in die Rückrunde dürfen die Neusser ebenfalls zu Hause spielen. Am Samstag (18.30 Uhr) empfängt das TG-Quartett zum Auftakt den TTC GW Bad Hamm in der Sporthalle der Comenius-Gesamtschule.