Tischntennis-Regionalliga Die TG Neuss feiert eine starke Heimpremiere

Vorentscheidend war der gelungene Start mit zwei siegreichen Doppeln und den anschließenden Erfolgen im Spitzenpaarkreuz. Im Doppel gewannen sowohl Heiße/Rode (gegen Vainula/Ligocki) als auch Knoben/Röttgen (gegen Zeptner/Ahrens) in vier Sätzen. Tom Heiße demonstrierte im Anschluss mit seinem 3:0-Sieg gegen Vallot Vainula Stärke und dann gelang Marc Rode im Linkshänderduell gegen die Ochtruper Nummer eins, Henning Zeptner, der nächste Sieg. Rode setzte sich mit einer beeindruckenden Leistung in vier Sätzen durch. Den Schwung nahmen Markus Knoben und Julian Röttgen mit. Knoben siegte in drei Sätzen gegen Christopher Ligocki und Röttgen behielt im Fünfsatz-Spiel gegen den früheren TG-Kapitän Bernd Ahrens am Ende mit 11:8 die Oberhand. Im Topduell des Abends krönte Tom Heiße auch noch seine eigene Leistung, indem er die Partie gegen Henning Zeptner nach 1:2-Satzrückstand noch drehte und im Entscheidungssatz mit 11:9 gewann. Beim Stand von 7:0 folgten dann die beiden Gegenzähler. Marc Rode musste sich Vallo Vainula in vier Sätzen geschlagen geben und Markus Knoben verlor gegen Bernd Ahrens (1:3). Zum Abschluss beendete Julian Röttgen mit einem 3:0-Sieg gegen Christopher Ligocki den gelungenen Abend aus Neusser Sicht. „Wir hoffen jetzt, dass wir den Schwung in die nächsten Spiele mitnehmen können“, sagt Heiße. Am kommenden Wochenende steht gegen den ASV Süchteln das nächste Heimspiel an.