Welttitelkämpfe in Saudi-Arabien Die Weltmeisterin ist zu stark für Säbelfechterin Felice Herbon

Besser machte das als Fünfter Julian Maklakov, der für die Bielefelder TG startet, aber am Stützpunkt Dormagener trainiert und das Sportinternat Knechtsteden besucht. Nach starken Vorrunde zog er mit 15:10-Siegen über Roman Fraboulet (Frankreich) und Botond Csoba (Ungarn) ins Achtelfinale ein. Das gewann er mit 15:14 gegen den Ägypter Aly Deweder, bevor ihn der Koreaner Doyeon Kim im Viertelfinale mit 15:11 zu stoppen wusste. Leonard Weber beendete das WM-Turnier auf dem 28. Platz. Bei den Damen war der Bundesstützpunkt in Dormagen mit einem Trio am Werk: Mia Weiland und Polina Kohl stießen in die Runde der besten 32 vor. Dort musste sich Mia Weiland der Türkin Deniz Düvan mit 13:15 geschlagen geben und belegte Rang 31 im Gesamtklassement. Kohl blieb nach einer deutlichen 6:15-Niederlage gegen die Italienerin Benedetta Stangoni der 32. Platz.