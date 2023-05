Fußball-Bezirksliga Kevin Zorns Tor ins Fußball-Glück

SG Rommerskirchen/Gilbach – TSV Bayer Dormagen 2:1 (1:1). Frank Lambertz trainierte in dieser Spielzeit beide Teams und sicherte der SG nun den Klassenerhalt. Ermal Magkaj (25.) brachte die Gastgeber in Front, ehe Maximilian Schröder elf Minuten später ausglich. In der 85. Minute zeigte der Unparteiische zu Gunsten der SG auf den Punkt, für TSV-Trainer Marko Niestroj eine unverständliche Entscheidung: „Ich rege mich nie über den Schiri auf, aber das ging gar nicht. Der Angreifer rennt in unseren Spieler und bekommt einen Strafstoß und ich obendrein die Gelb-Rote Karte.“ Kevin Zorn (85.) übernahm die Verantwortung und besiegelte den Klassenerhalt. „Die Freude im Verein ist riesig“, berichtet Lambertz. Der TSV ist durch die Niederlage weiterhin mitten im Abstiegskampf.