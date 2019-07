Tennis : SG Neukirchen/Hülchrath wird zum Serienaufsteiger

Rhein-Kreis Nur das Unentschieden gegen die DJK Holzbüttgen trübt die Bilanz.

(ml) Walter Ignaschewski-Kellner, Dieter Mußmann, Reinhard „Adi“ Krosch und Werner Köstner können sich freuen, denn ihre Erfolgsgeschichte geht weiter. Nach nur einer Saison in der Bezirkslasse B spielen die Herren 65 der SG Neukirchen-Hülchrath zukünfig in der Bezirksklasse A. SG-Spieler Ignaschewski-Kellner nennt einen simplen Grund für die Aufstiegsserie: „Wir sind einfach gute Leute, die sich gefunden haben.“ Darüber hinaus ist Verlass auf Neukirchens Adalbert Sarau, der durch Erfahrung im Tischtennis für Verzweiflung bei den Gegenspielern sorgt. Einziger Makel in der Saisonbilanz ist ein Unentschieden gegen die DJK Holzbüttgen, an dem sich Ignaschewski-Kellner nicht stört. Stattdessen schaut er nach vorne: „Immerhin stehen wir mit zwei Punkten vor dem zweiten. In der nächsten Saison erwarten wir stärkere Gegner, wenn wir aber zusammen bleiben, haben wir gute Chancen.“ Vorerst gilt es für die SG-Spieler, sich von den Anstrengungen der vergangenen Wochen zu erholen und vielleicht mit den Vereinskollegen zu feiern. Schließlich sind ebenfalls die Herren 30 und 50 aufgestiegen.