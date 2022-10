Basketball : Die personellen Engpässe kosten Tigers das Spiel in Grünberg

Auszeit der Tigers in Grünberg: Auch die verletzte Spielmacherin Brooklynn McAlear-Fanus (l.) war zum Anfeuern mitgefahren. Foto: Carsten Junge/TG

Neuss Bei der viel zu deutlichen 70:84-Niederlage des Basketball-Zweitligisten aus Neuss machen Linda Brückner (20) und Marija Ilic (15) auf sich aufmerksam.

Ja, eine Niederlage vor allem an den eigenen personellen Engpässen festzumachen, stinkt irgendwie, trifft aber beim 70:84 (Halbzeit 37:51) der TG Neuss Tigers in der 2. Basketball-Bundesliga gegen den TSV Grünberg genau den Kern. Belegt durch den nach dem zweiten Foul nötig gewordenen Gang von Megan Swords zur Bank schon in der vierten Spielminute. „Die Abwesenheit unserer in dem Moment einzigen Innenspielerin nutzte der Gegner, um ins Spiel zurückzukommen“, fasste Trainer Rufin Kendall zusammen.

In Zahlen sah das so aus: Weil die von der Franklin Pierce University zurückgekehrte Linda Brückner ihren zweiten Einsatz für die Tigers in dieser Saison bis dahin mit hundertprozentiger Wurfquote aus der Dreierdistanz veredelt hatte, lagen die ohne Brooklynn McAlear-Fanus, Ricarda Schott, Priscilla Waterloh und Ana Behnke angetretenen Gäste mit 14:6 vorne. „Sie hatten wir überhaupt nicht auf dem Schirm“, gab Baskets-Coach René Spandauw zu. Ein 11:0-Lauf, zu dem Cora Horvath und Olivia Nash jeweils fünf Punkte beisteuerten, brachte Grünberg jedoch zurück (17:14/6.).

Auch wieder mit Swords auf dem Court gelang es den Neusserinnen danach nicht mehr „wirklich, in die Struktur zurückzufinden“, bemängelte Kendall, nahm sein dezimiertes Team aber ausdrücklich in Schutz: „Weil im Laufe der Woche zum Fehlen von Brooklynn noch weitere Ausfälle hinzugekommen waren, mussten mehrere ausgebildete Guards unter den Brettern aushelfen. Und diesen Vorteil nutzte Grünberg im zweiten Viertel noch konsequenter.“ Während die nun besser verteidigte Brückner in der Offensive kein entscheidender Faktor mehr war, lief es bei den Gastgeberinnen nach dem Seitenwechsel wie geschmiert. „Cora Horvath und Isabell Meinhart trafen einfach alles, darunter gefühlte zwölf Punkte am Stück mit Unterstützung des Bretts“, sagte Kendall.

Nach dem dritten Viertel war die Sache durch, für die Tigers und ihren Coach ging es angesichts des 18-Punkte-Rückstands (52:70) nur noch darum, „das Spiel trotz der bevorstehenden Niederlage mit einem positiven Gefühl zu beenden. Dass uns das mit dem 18:14 gelungen ist, war wichtig.“ Darüber hinaus vermerkte er positiv: „Auf individueller Ebene hat sich Megan echt durchgebissen und sehr oft versucht, Verantwortung übernehmen. Ehrlich gesagt, habe ich in der zweiten Hälfte schon einige Calls der Refs gegen ihre Verteidigerinnen vermisst.“ Und die erst 15-jährige Marija Ilic habe beim Debüt zwar gemerkt, dass in der 2. DBBL „aggressiver und smarter verteidigt wird. Aber sie hat sich nicht versteckt.“