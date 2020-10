Fußball : Die nächsten Corona-Verdachtsfälle

Rhein-Kreis In der Fußball-Kreisliga A fallen die Spiele des SV Bedburdyck/Gierath gegen den SVG Grevenbroich und des 1. FC Grevenbroich-Süd gegen Jüchen/Garzweiler II aus.

Wegen Corona-Verdachtsfällen sind in der Fußball-Kreisliga A die nächsten beiden Spiele abgesagt worden.

SV Bedburdyck/Gierath – SVG Grevenbroich. Eigentlich war alles angerichtet für das Topspiel, doch wenige Stunden vor Anpfiff erfolgte die Absage. „Einer unserer Spieler musste sich vorsichtshalber in Quarantäne begeben. Sein Testergebnis steht noch aus“, teilte Obmann Philipp Rohrbach am Freitagmittag mit. Die Trainingseinheiten und der Spielbetrieb ist vorübergehend ausgesetzt. Sollte das Ergebnis rechtzeitig eintreffen und negativ sein, kann am Sonntag gespielt werden.