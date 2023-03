2. Basketball-Bundesliga Die Moral stimmt, aber im Angriff geht nichts

In seinem zweiten Match als Chefcoach in Neuss versuchte Björn Weber mit der Beförderung von Jugend-Nationalspielerin Johanna Huppertz (16) in die Startformation, „einen neuen Impuls zu setzen“. Kurz darauf brachte er für den Aufbau Marija Ilic (15), später auch noch Nafi Diaw (17), die prompt für den einzigen Dreier der Tigers verantwortlich zeichnete. Eine nette Idee, doch keine wirkliche Herausforderung für die Gäste. Die hatten in Myah Taylor nämlich einen US-Import in ihren Reihen, der sein Geld tatsächlich wert ist: Die 26-Jährige sorgte per Dreier schon im ersten Viertel für eine 15:3-Führung (7.) der Sächsinnen. Und entschied das ergreifend ungleiche Duell in den Minuten vor und nach dem Seitenwechsel quasi im Alleingang: Die Phase zwischen der 18. (29:14) und 22. Minute (49:16) füllte sie mit 17 Punkten aus, traf dabei fünf Mal hintereinander von jenseits der Drei-Punkte-Linie (6/10). Lucile Peroche (per Dreier) und Tereza Kracikova steuerten fünf weitere Zähler zur 22:0-Serie auf 51:16 (23.) bei.