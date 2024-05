Fußball-Landesliga Die Luft scheint bei der Holzheimer SG heraus zu sein

Holzheimer SG - ASV Süchteln 1:4 (0:2). Eigentlich hatten sich die Holzheimer vorgenommen, ihren scheidenden Spielern und Stabmitgliedern einen Sieg zu bescheren. Dass daraus nichts wurde, dafür übernahm Coach Hamid Derakhshan mit seinem Trainerteam einen Teil der Verantwortung. „Weil uns aktuell andere Dinge wichtiger waren, haben wir zuletzt im Training offenbar zu viel Dampf aus dem Kessel genommen. Das hat sich heute ganz klar im Fitnessverhältnis widergespiegelt“, erklärte Derakhshan, der auch noch ein dickes Lob für die in der Rückrunde stark aufspielenden Süchtelner parat hatte: „Die waren sehr aggressiv, haben viele Wege gemacht und auch toll Fußball gespielt.“ In der ersten Hälfte war es der erst 19-jährige Johannes Wilms aus dem ASV-Nachwuchs, der die Gäste mit einem Doppelpack (12., 45.+1) in Führung brachte. Dass Jannick Michalsky auf 1:2 (78.) verkürzen konnte, brachte nur kurz Hoffnung auf die Wende, den im Gegenzug war es in Luca Roschat (20) das nächste ASV-Eigengewächs, das auf 3:1 erhöhte. In der 90. Minute gelang Roschat sogar noch das 4:1. „Das hat uns aber nicht so heftig getroffen, mit den Leuten, die uns verlassen, wurde in der Kabine trotzdem getanzt und gelacht“, meinte Derakhshan. Eine offizielle Verabschiedung soll es nächste Woche noch geben, HSG-Urgestein Pascal „Calli“ Schneider bekommt sogar am 7. Juni ein Abschiedsspiel.