Kostenpflichtiger Inhalt: 2. Handball-Bundesliga : Die Lage beim TSV Bayer Dormagen vor dem Neustart

Dormagen Nach der langen WM-Pause geht’s für den TSV Bayer Dormagen am Sonntag beim Angstgegner DJK Rimpar Wölfe in der 2. Handball-Bundesliga weiter. So wird es schwer, die Erfolgsserie aus dem Dezember nahtlos fortzusetzen.