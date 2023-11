2. Handball-Bundesliga Die Krisenklubs treffen in Dormagen aufeinander

Dormagen · Sowohl der TSV Bayer als auch der TV Hüttenberg machten in der laufenden Saison in finanzieller Hinsicht negative Schlagzeilen. Am Mittwoch sind die inzwischen geretteten Mittelhessen am Höhenberg zu Gast.

28.11.2023 , 04:50 Uhr

Matthias Flohr ist Trainer beim TSV Bayer Dormagen. Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Von David Beineke