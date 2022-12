Handball Der Neusser HV kämpft und hofft weiter

Gibt es neue Ideen? Mit welchen Mitteln möchte Fanenbruck den Klassenerhalt sichern? Fragen über Fragen. „Es ist ganz wichtig, der Mannschaft zu verdeutlichen, dass sie durchaus in der Lage ist, in der Liga konkurrenzfähig zu sein“, betont Fanenbruck. „Es gibt jetzt kaum noch eine andere Möglichkeit, als über den Kampf zum Erfolg zu kommen. Wir müssen den Abstiegskampf annehmen und in den Spielen keinen Zentimeter Hallenboden mehr preisgeben. Die Gegner müssen gezwungen werden, wirklich alles aus sich herauszuholen, wenn sie uns besiegen wollen.“ Noch besteht die Möglichkeit, zumindest mit ein wenig Aufbruchstimmung in die Weihnachtspause zu gehen, denn am Mittwoch (20.30 Uhr) steht das Nachholspiel beim HC Weiden an. Sicherlich keine leichte Aufgabe, zumal die Gastgeber einen richtig guten Lauf haben. Nach schwachem Start mit lediglich zwei Punkten holte die Truppe aus Würselen in ihren letzten fünf Begegnungen immerhin sieben Punkte, ist aber immer noch in Schlagdistanz zu den Neussern. Fanenbruck: „Weiden hat den Kampf um den Klassenerhalt verinnerlicht und ist das beste Beispiel dafür, dass es mittnichten zu spät ist.“