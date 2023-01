Galopp Harro Remmert wird 80

Fünf Jahre seit dem Ende bei Georg Zuber kehrte Remmert (in ungeplanter Rolle) nach Neuss zurück. Nach seinem Unfall bot ihm der langjährige Neusser Präsident Dr. Ernst Heitzmann († 2015) den Stall an, den zuvor der Trainer Harald Linke nutzte, in dem aber auch Georg Zuber arbeitete. „Er hat gesagt, der Stall sei genau die richtige Größe für den Anfang.“ Es wurde der Auftakt zu einer grandiosen Laufbahn. Die Stute Schiljaka mit Jupp Kappel im Sattel war Remmerts seine erste Siegerin als Trainer. Sie gehörte Heitzmann und dessen Kegelbrüdern. Noch heute gesteht Harro Remmert: „Ich habe nicht viel dazu beigetragen. Die Stute kam aus einem anderen Stall zu mir.“ Mit nur sieben Pferden ging es in Neuss los – der Stall war schnell voll und es musste angebaut werden. Nach zehn Jahren in Neuss nahte der Olymp dieses Sports. Exakt der Olymp-Stall des Trainers Sven von Mitzlaff in Köln-Weidenpesch. Mitzlaff beendete aus Alters- und Gesundheitsgründen seine große Laufbahn (u.a. mit Koryphäen wie Königsstuhl, Luciano und Orofino). Harro Remmert wagte den großen Schritt nach Köln. In den Neusser Stall zog Hans-Albert Blume ein, der zuvor in einem pferdefremden Job tätig war. Heute arbeitet Blume, 82 Jahre alt, in Krefeld. Der Stall in Neuss ist längst abgerissen. Horst Steinmetz gewann von dort aber noch das Derby 2005 mit Nicaron.