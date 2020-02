Frauenfußball : Hemmerden bläst zur Aufholjagd in der Niederrheinliga

Rhein-Kreis Bei der SG Gustorf/Gindorf fallen gleich sieben Stammkräfte aus.

(hynr) Die Ausgangslage scheint vor dem Start in die Rückrunde aussichtslos. Mit null Punkten aus 13 Spielen liegen die Niederrheinliga-Fußballerinnen des SV Hemmerden abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz. Von Abstieg will in Grevenbroich dennoch keiner etwas hören. Eine gute Vorbereitung und prominente Rückkehrer machen dem SV neue Hoffnung.

„Wir freuen uns alle auf Sonntag“, verkündet Manuel Donner. Der Trainer des SV Hemmerden wirkt so, als hätte er noch eine Rechnung offen. Mit der Liga und der eigenen Hinrundenbilanz. Das neue Selbstverständnis wurde mit Sicherheit auch maßgeblich von den Rückkehrern geprägt, die dem SV in der Hinrunde so schmerzlich fehlten. In unter anderem Leonie Schütz (Zellmann) kehrt eine ganz wichtige Stütze zurück. Das ganze Team stellt Donner dadurch jedoch nicht auf den Kopf. „Eine Leonie bringt natürlich mehr Qualität mit. Mit den Mädels, die in der Hinrunde gekämpft haben, sind wir trotzdem gut aufgestellt“, versichert Donner. Viele Fehler dürfen sich die Donner-Schützlinge allerdings nicht mehr erlauben. Eine Niederlage am Sonntag im Heimspiel gegen SV Jägerhaus (Anpfiff 13 Uhr) wäre ein gravierender. „Wenn du den Klassenerhalt noch schaffen willst, ist am Sonntag ein Punkt schon zu wenig“, stellt Donner klar.