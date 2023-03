Deutsche Meisterschaft Die Floorballer der DJK Holzbüttgen müssen einfach gewinnen

Manche Kunststücke bedürfen keiner Wiederholung. So können die Floorballer der DJK Holzbüttgen sehr gut darauf verzichten, noch mal mit 5:0 in Führung zu gehen, um dann in der Verlängerung mit 6:7 zu verlieren. So geschehen am vergangenen Sonntag im ersten Spiel des Playoff-Viertelfinales um die Deutsche Meisterschaft bei den Red Hocks Kaufering.