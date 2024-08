Fußball-Niederrheinpokal Die DJK Gnadental schafft Historisches

Die Gäste gingen mit gleich fünf Neuzugängen in der Startelf in die Partie. Einer von ihnen war Stürmer Marco Lüttgen, der bei seinem Pflichtspieldebüt sofort seinen ersten Treffer für den VfL erzielen konnte. „Marco wurde bei seinem Treffer super in Szene gesetzt, so dass er seinen Torriecher gleich unter Beweis stellen konnte. Aber auch er muss sich natürlich noch weiter in die Mannschaft reinarbeiten“, sagte VfL-Trainer Marcel Winkens. Sein Treffer kam zudem zum bestmöglichen Zeitpunkt. Nur drei Minuten zuvor hatte Pascal Moseler (35.) Jüchen in Führung gebracht, der schnelle Nachschlag von Lüttgen sicherte letztlich das Weiterkommen. Marco Lüttgen lieferte bei seinem Ex-Verein SC West, trotz des Abstiegs in die Bezirksliga, 13 Tore und elf Vorlagen in 32 Einsätzen. Seine Torgefahr kann der VfL gut gebrauchen, nachdem Topstürmer Fatlum Ahmeti den Verein in Richtung FC Kosova verlassen hat. „Wir haben noch viel Arbeit vor uns. Aktuell müssen wir zwölf Ausfälle kompensieren, daher ist auch so kurz vor Ligabeginn noch viel zu tun“, meinte Marcel Winkens.