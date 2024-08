Nachgefragt: Holzheimer SG Die Defensive als Großbaustelle

Das lief bislang nicht so gut? In der Defensive sieht der Coach wenig überraschend Nachholbedarf (siehe oben). „Wir kassieren zu viele Gegentore“, sagte Derakhshan noch vor dem Testspiel am Sonntag beim Oberligisten TSV-Meerbusch, das mit einer 0:5-Klatsche endete. „Das lag aber nicht nur an der Abwehr, da waren wir auch im Spielaufbau zu fehlerhaft“, meint der Chefcoach der HSG und ergänzt: „Der TSV hat genau den Finger in die Wunden gelegt, die wir schon vorher gesehen hatten. Das können wir nicht ignorieren.“