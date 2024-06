Fußballverein in Grevenbroich Die Brückens und der Jugendboom in Elfgen

Dass Nachwuchsförderung beim SV RW Elfgen grundsätzlich einen hohen Stellenwert genießt, zeigt ein Blick in die gar nicht allzu weit zurückliegende Vergangenheit. Im Mai 2010 war es, als der Verein vom Deutschen Fußball-Bund mit dem Sepp-Herberger-Preis für eine besonders bemerkenswerte Jugendarbeit ausgezeichnet wurde. In den vergangenen Jahren war es allerdings etwas ruhiger geworden um den Nachwuchs, in die kürzlich beendete Spielzeit waren die Elfgener nur mit einer A- und einer B-Jugend gegangen. Doch ein knappes Jahr später sieht es in den jüngeren Jahrgängen ganz anders aus, es gibt einen regelrechten Jugendboom. Doch es hat sich noch mehr im Verein getan. Und die in Elfgen bestens bekannte Familie Brücken packt kräftig mit an.