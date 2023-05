Reiten Das sind die besten Gespanne im Rhein-Kreis Neuss

Auf dem Gelände der Fahrsportfreunde Neuss in Dormagen starteten 50 Gespanne in 18 Prüfungen beim Fahrturnier inklusive der Kreismeisterschaften des Kreispferdesportverbandes Neuss. Neben den Einzelwertungen von Dressur, Kegelfahren und kombiniertem Parcours mit festen Geländehindernissen wurde auch noch die Kombi-Sieger ermittelt. Eine Besonderheit auf Kreisebene: Die Wertungen aus Pferden und Ponys wurden wieder zusammengelegt, weil es im Rhein-Kreis aktuell zu wenige Aktive im Großpferde-Bereich gibt. Die ersten drei Plätze in der Kreismeisterschaftswertung ging bei den Einspännern an: 1. Maxine Glasmacher mit Anna, 2. Evelyn Maus mit Poldi, 3. Hanna Schmitz mit Hugo. Bei den Zweispännern gewann ebenfalls Maxine Glasmacher mit Fred und Pieter vor Marion Stadlhofer mit Fritz und Gabbertje sowie Evelyn Maus mit Poldi und Obelix (alle vom Ausrichter). Die jüngste Aktiven waren mit nur zehn Jahren in der Klasse E Tim Kemper (Zweispänner) und Hanna Birmes (Einspänner). Beide konnten nicht nur ihre Prüfungen sauber absolvieren, sondern auch Siege gegen die Erwachsenen erreichen.