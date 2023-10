Leichtathletik Die 20. Auflage des Schüler-Crosslaufs in Neuss steigt

Seinen Ursprung hat der Schüler-Crosslauf aber nicht im Leichtathletikzentrum an der Pomona, wo die DJK Rheinkraft, die DJK Novesia und die TG Neuss ansässig sind, sondern im Stadtwald. Nach dem Ausfall wegen der Corona-Pandemie 2020 wechselte die Veranstaltung im Jahr darauf auf die Galopprennbahn, weil sie in einen Jubiläumscross anlässlich des 100-jährigen Bestehens des SSV integriert wurde. Seit vergangenem Jahr ist nun die Wolker-Anlage die neue Heimstatt. „Dort soll nun mal alles rund um das Thema Leichtathletik konzentriert werden“, erklärt Gösta Müller, der auch dieses Mal die gute Zusammenarbeit der Vereine hervorhebt. Neben der Rheinkraft, der Novesia und der TG sind auch die Holzheimer SG und der TSV Norf dabei. Auch die Zusammenarbeit mit den Neusser Schulen scheint in diesem Jahr wieder gut geklappt zu haben, denn bis Donnerstag lagen 596 Meldungen vor. So viele wie noch nie zuvor. Nachmeldungen sind aber auch am Samstag noch möglich.