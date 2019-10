Fußball : TuS Grevenbroich ist im Aufwind

Rhein-Kreis Die 16 Mannschaften in der Fußball-Kreisliga A (Kreis 5) im NGZ-Formcheck.

Grevenbroicher Duell an der Spitze: Was sich nach sieben Spieltagen mit großer Gewissheit sagen lässt, der TuS Grevenbroich hat den ersten Abstieg in die Kreisliga A mit Bravour gemeistert. Trainer Peter Vogel hat die neuformierte junge talentierte Truppe in der Sommerpause gut vorbereitet und geformt. Fünf Siege, ein Remis und eine Niederlage bedeuten aktuell Spitzenplatz eins. Allerdings weist der Kader der Schlossstädter auch Schwächen auf – er ist ganz einfach zu dünn besetzt. Zuletzt gab es bei zwei Sperren und zwei Verletzten schon arge Probleme. Erst verlor die Vogel-Elf gegen Delhoven und konnte vergangenes Wochenende nur mit Mühe und Not gegen den SVG Grevenbroich gewinnen. Titelreif sind die Grevenbroicher noch nicht, aber sicherlich deutlich besser als zu erwarten war.