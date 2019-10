Fechten : Felice Herbon beschenkt sich selber

Dormagen Die erst 15 Jahre alte Fechterin aus Dormagen gewinnt Ranglistenturnier. Rang vier für Hübers & Co. bei Militär-WM.

In die Bresche sprang am Wochenende der Nachwuchs: Gleich zum Saisonauftakt belegten die Juniorinnen Felice Herbon und Lisa Rütgers beim nationalen Ranglistenturnier in Künzelsau die Ränge eins und zwei. Dabei ist Herbon, die sich mit ihrem Triumph selbst das schönste Geburtstagsgeschenk machte, mit jetzt 15 Jahren noch in der Altersklasse U17 startberechtigt. Nach dem souveränen Einzug ins Viertelfinale zeigte sich die junge Dormagenerin auch in der Direktausscheidung erstaunlich abgebrüht: Sie setzte sich gegen Paula Singer (TSG Eislingen) hauchdünn mit 15:14 durch. Im Halbfinale bezwang sie Madeleine Becker (FC Würth Künzelsau) mit 15:9 und machte damit das vereinsinterne Duell um den Turniersieg mit Lisa Rütgers perfekt. Die hatte sich zuvor im Halbfinale gegen Emily Kurth (Dormagen) mit 15:12 behauptet. Das Finale ging mit 15:11 an Herbon. Kurth landete schließlich auf dem dritten Platz, ihre Teamkollegin Laura Ziob machte als Achte die Bilanz der TSV-Fechterinnen rund. Das freute Olaf Kawald, Sportlicher Leiter Fechten beim TSV: „Felices Sieg war sicher eine Überraschung, aber auch hochverdient – und das sogar noch an ihrem Geburtstag!“