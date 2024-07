Fußball DFB erklärt das Diskutieren auf dem Platz zur Chefsache

Das ging fix. Bei der gerade zu Ende gegangenen Europameisterschaft der UEFA in Deutschland hatte die „Kapitänsregel“ dazu geführt, dass mit dem Referee auf dem Platz deutlich weniger diskutiert wurde als sonst. Darum hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) nun beschlossen, das Modell ab sofort flächendeckend in Deutschland zu übernehmen – und zwar für alle Spielklassen von der Bundesliga bis zur Kreisliga C.