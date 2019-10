Skaterhockey : Schon wieder diese Eidgenossen ...

Kaarst Wie schon im Vorjahr unterliegt Deutschland bei der Skaterhockey-Europameisterschaft in Dänemark der Schweiz.

Dabei bewegten sich die Erzrivalen eigentlich auf Augenhöhe. So endete der erste Vergleich in der Vorrunde 5:5-Unentschieden. In den restlichen Partien hielten sich beide Mannschaften (fast) schadlos: Während die als Titelverteidiger angetretenen Eidgenossen die Ukraine (17:0), Großbritannien (8:2) Dänemark (6:1) und Österreich (9:1) fast mühelos aus dem Weg räumten, ließ sich Deutschland von Gastgeber Dänemark ein 6:6 abtrotzen, sicherte sich aber mit Siegen über Großbritannien (6:3), Österreich (7:1) und die Ukraine (20:0) Platz zwei. Im Endspiel über 3x15-Minuten legten die Schweizer einen Blitzstart aufs Parkett: Vincent Stemer traf bereits nach 29 Sekunden zur Führung, bis zur 20. Minute erhöhten Christian Didier (7.), Vincent Stemer (13.) und Alexandre Baeriswyl auf 4:0. Für Georg Otten, Trainer des Deutschen Meisters Crash Eagles Kaarst, keine Überraschung: „Die Schweizer waren schneller und bissiger, gingen häufiger an die Grenze des Erlaubten. Deutschland war über lange Zeit zu pomadig unterwegs und vor allem in der Defensivarbeit zu sorglos.“ Trotzdem sorgte Max Meyer von den Düsseldorf Rams per Doppelschlag (23./24.) für den 2:4-Anschluss, doch binnen weniger als zwei Minuten stellten Arthur Pouilly (25.) und Clément Stemer (26.) das Ergebnis auf 6:2. Auch in der Folge gab der Titelverteidiger, der die deutsche Mannschaft 2018 im EM-Finale vor heimischem Publikum in Rossemaison mit 10:4 geschlagen hatte, stets die richtigen Antworten: Dem Treffer zum 3:6 (28.) von Kai Esser (HC Köln-West) setzte Arnaud Neukomm prompt das Tor zum 7:3 (28.) entgegen, worauf der deutsche Trainer Manfred Schmitz seinen Torhüter zugunsten eines fünften Feldspielers opferte. Zunächst mit Erfolg, denn der Essener Sebastian Schneider (36.) und Kai Esser (38.) verkürzten noch mal auf 5:7. Als jedoch Evan Fluri den Ball 1:18 Minute vor Schluss zum 8:5 ins verwaiste deutsche Tor setzte, war das Finale entschieden.