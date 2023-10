Floorball-Bundesliga Deutscher Meister ist zu Gast bei der DJK Holzbüttgen

Allerdings zeigt die Formkurve der Holzbüttgener in den vergangenen Wochen deutlich nach oben, zuletzt holten sie dank einer starken Aufholjagd sogar einen Punkt beim Topteam aus Chemnitz. Hinzu kommt, dass die DJK schon beim jüngsten Sparkassen Cup gezeigt hat, dass sie in der Lage ist, gegen starke Teams wie den UHC Weißenfels zu bestehen. Der Tabellenführer wird also ganz bestimmt nicht den Fehler machen, die Holzbüttgener zu unterschätzen. Dazu ist auch die Rivalität zwischen beiden Mannschaften inzwischen einfach zu groß. DJK-Spieler Martin Krametter betont: „Weißenfels ist wie letzte Saison das Team, was es zu schlagen gilt. Wir haben schon beim Sparkassencup gezeigt, dass wir mithalten können und kein leichter Gegner sind. Wir können uns also auf ein spannendes Spiel freuen.“ Apropos Spannung: Beim Spiel in Chemnitz zeigten die Holzbüttgener ihr großes Potenzial und mussten sich erst nach Verlängerung geschlagen geben. „Da hat die Mannschaft gezeigt, welche Möglichkeiten in Ihr stecken“, meint DJK-Pressewart René Thönnißen.