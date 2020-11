Hockey : DHB sagt wegen Corona-Krise die Hallensaison ab

Hockey in der Halle gibt es in dieser Saison nicht zu sehen. Foto: Woitschuetzke,Andreas (woi)

Neuss Für den HTC SW Neuss geht es damit erst im April 2021 weiter.

Mit der Verlängerung des Teil-Lockdowns bis zum 20. Dezember hat die Politik Fakten geschaffen und dafür gesorgt, dass der Deutsche Hockey-Bund die bei Aktiven und Zuschauern gleichermaßen beliebte Hallensaison endgültig abgesagt hat. „Wir waren uns in der aus Vertretern des DHB, der Bundesliga-Vereinsversammlung und der Hockeyliga bestehenden Task-Force immer bewusst, dass ein geordneter Ligabetrieb mit einem abschließenden Final Four nur dann stattfinden kann, wenn die Ligen im Dezember mit dem Training und den Spielen starten können“, sagt DHB-Vizepräsident Henning Fastrich: „Auch ist nicht gesichert, ob im Januar überhaupt der Hallensport wieder möglich sein wird.“ Für Matthias Gräber, der mit dem von ihm trainierten Erstliga-Aufsteiger HTC SW Neuss zum Auftakt am Sonntag den Düsseldorfer HC in der Stadionhalle empfangen hätte, kommt die Entscheidung nicht unerwartet. „Wer bei klarem Verstand ist, konnte damit rechnen.“ Trotzdem trifft ihn und seine Schützlinge die Absage hart. „Wir hatten richtig Bock zu spielen. Wir sind Mannschaftssportler, die wollen ran an die bunte Kugel.“