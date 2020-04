Handball : DHB empfiehlt eine Quotienten-Regelung

Rhein-Kreis Ein Saisonabbruch im Handball in 1., 2. und 3. Liga wird immer wahrscheinlicher. Vor dem Votum der Klubs, die mit einer Dreiviertelmehrheit dafür plädieren müssen, haben sich bereits eine Vielzahl von Vereinsgeschäftsführern, so auch Viktor Szilagyi von Tabellenführer THW Kiel, für einen Abbruch ausgesprochen, die Entscheidung soll am Dienstag bekannt gegeben werden.

