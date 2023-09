Skaterhockey Deutsche Junioren sind U19-Europameister

Und in der hatten die Schweizer die Hosen an. Max Drücker im Tor der deutschen Auswahl musste etliche Male Kopf und Kragen riskieren, um den Siegtreffer der Jungs aus Helvetia zu verhindern. Und kurz vor Schluss rettete der Pfosten für den famosen Kaarster Goalie im deutschen Kasten. Damit ging es ins Penaltyschießen. Auch das verlief dramatisch, beide Teams trafen dreimal zum zwischenzeitlichen 8:8. Dann war Maximilian Sauermilch an der Reihe. Der Schuss des Attingers rutschte dem Schweizer Schlussmann über die Schoner und hoppelte ins Tor. Was für ein Glück! Reines Können war dagegen die anschließende Parade von Max Drücker auf der Torlinie. Danach kannte der Jubel im deutschen Team und bei den mitgereisten Fans keine Grenzen – Deutschland, im Vorjahr noch an Großbritannien gescheitert, war Euro-Champion. Maximilian Sauermilch (Atting), Dean Jacobs und Max Drücker (beide Kaarst) wurden ins All-Star Team gewählt.