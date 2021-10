Moderner Fünfkampf : Neuss große Bühne für Allrounder

Neuss Der Neusser SV überzeugt als Ausrichter der U15-DM im Modernen Fünfkampf.

Bei den Deutschen U15-Meisterschaften im Modernen Fünfkampfes war der Neusser EV als Ausrichter verständlicherweise stark vertreten. Gleich elf Aktive schickte er in den vier Disziplinen Fechten, Schießen (beide im Humboldt-Gymnasium), Schwimmen (Nordbad) und Laufen (Wolker-Anlage) ins Rennen – in der Altersklasse der unter 15-Jährigen wird auf das Reiten verzichtet, weil der organisatorische und finanzielle Aufwand zu groß wäre.

Erfolgreichste Teilnehmerin aus den Reihen des Neusser EV war am Ende die 13 Jahre alte Lily Ader, die sich als Deutsche Vizemeisterin feiern lassen durfte. Ihr Wettkampf hatte mit einer Bestzeit im Schwimmen optimal begonnen. Mit starken Leistungen in den nachfolgenden Disziplinen verschaffte sie sich eine gute Ausgangsposition für das Finale mit dem Lauf über 1600 Meter. Dort reichte ihr eine Zeit von 5:54,4 Minuten für die Silbermedaille. Darüber hinaus konnten weitere Neusser Aktive beachtliche Ergebnisse einfahren: Hannah Dicks (Platz 8), Lisanne Philip (Platz 19), Lena Dicks (Platz 20) und Julius Hense (Platz 13). Die Meistertitel bei den Jungen (Platon Lefremenko) und Mädchen (Nadia Farmand) gingen jeweils in die Bundeshauptstadt Berlin.