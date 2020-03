Fechten : Säbelfechter lösen Ticket nach Tokio

Geballter Jubel: Richard Hübers, Björn Hübner-Fehrer, Dan Costache, Max Hartung, Vilmos und Matyas Szabo (v.r.) schreien ihre Freude heraus. Foto: DeFB

Dormagen Nach Platz drei beim Weltcupturnier in Luxemburg ist den deutschen Säbelfechtern die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio sicher. Den Erfolg widmet das Quartett dem am Sonntag an der Patellasehne operierten Benedikt Wagner.

Drei Säbelfechter des TSV Bayer Dormagen haben am Sonntag als erste Sportler aus dem Rhein-Kreis die Fahrkarte zu den Olympischen Spielen gelöst. Ob neben Max Hartung, Matyas Szabo und Richard Hübers auch Benedikt „Peter“ Wagner in Tokio auf der Planche stehen wird, ist hingegen höchst fraglich – der Europameister von 2016 wurde am Sonntag in Köln an der Patellasehne im Knie operiert.

Das trübte die Freude über Platz drei beim von Padua nach Luxemburg verlegten Weltcup-Turnier, aber nicht die Konzentration. „Die Jungs haben ganz stark gefochten,“ lobte Bundestrainer Vilmos Szabo seine um den Wehrbacher Björn Hübner-Fehrer ergänzten Schützlinge. Der war im vergangenen Sommer mit dem Dormagener Trio in Düsseldorf Mannschafts-Europameister geworden – da hatte Richard Hübers wegen den Folgen seiner Knieoperation gefehlt. In Luxemburg trumpfte der 27-Jährige ebenso wie Trainersohn Matyas Szabo groß auf: „Beide waren heute stark“, sagte der Bundestrainer.

Schon während der Gefechte gab es für die Trainer und Aktiven kein Halten (v.l. Matyas Szabo, Dan Costache und Vilmos Szabo). Foto: DeFB

Info Frankreich und Russland kämpfen um letztes Ticket Beim letzten Qualifikations-Turnier am 22. März in Budapest kann Deutschland nicht mehr von Russland und Frankreich gleichzeitig überholt werden. Die beiden kämpfen noch um das letzte Tokio-Ticket Die Rangliste 1. Korea 412; 2. Italien 312; 3. Ungarn 310; 4. Deutschland 276; 5. Russland 240; 6. Frankreich 234; 7. Iran 232; 8. USA 214

Das begann mit einem 45:32-Sieg über Georgien und setzte sich fort mit einem 45:28 über den Iran. Damit standen die Deutschen im Halbfinale. Weil ihre schärfsten Rivalen auf der Qualifikationsrangliste, Russland und Frankreich, im Viertelfinale an Italien und Korea gescheitert waren, „waren wir Tokio damit schon einen erheblichen Schritt näher gekommen,“ sagte Vilmos Szabo. Im Halbfinale erwies sich Korea dann beim 45:37 als zu stark, „aber gegen die 37 Punkte zu machen, ist nicht schlecht,“ ordnete der Bundestrainer den Auftritt gegen die unangefochtene Säbelnation Nummer eins ein, die sich später im Finale gegen Italien mit 45:32 als noch dominanter erwies. Die Italiener hatten sich im Halbfinale mit 45:42 gegen Ungarn durchgesetzt.