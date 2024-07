Deutsche Meisterschaften in Nürnberg Zwei DM-Titel für Fecht-Nachwuchs vom Höhenberg

Am Tag darauf standen im Frankenland die Mannschaften auf der Planche. „In der Altersklasse U15 wird noch in Verbänden gefochten, so dass die TSV-Fechterinnen und -Fechter für den Landesverband Nordrhein an den Start gingen“, erklärte Kawald. Bei den Damen holte das Team Nordrhein I mit den Dormagenerinnen Mirja-Lena Haack, Luisa Rezi, Ruoshui Su und Marla Scheibke Silber. Der Titel ging im Finale hauchdünn mit 45:43 an Bayern. Das Team Nordrhein II mit den Dormagenerinnen Annika Lucas, Ayla Kayisi und Noée Ganse landeten auf Rang vier. Bei den Herren reichte es für das Team Nordrhein I mit den TSV-Fechtern Justin Liu, Jannis Grohmann und Matti Schiffer ebenfalls für Silber. Sie unterlagen im Finale dem Team Württemberg mit 37:45. Delin Su war außerdem Bestandteil des Teams Nordrhein II, das Bronze einbrachte.