Deutsche Meisterschaften Es geht um die nationale Krone im Ringen

Mit fünf Ringer ist der KSK Konkordia Neuss ab Freitag bei den Deutschen Meisterschaften in der normalerweise von den Handballern des TV Großwallstadt genutzten Untermainhalle in Elsenfeld vertreten. Das von Oleg Dubov im Ringerzentrum des KSK am Nordbad trainierte Quintett tritt in der Stilart Griechisch-Römisch an. Bei den Frauen (Freistil) schickt der AC Ückerath vier Kämpferinnen auf die Matte.